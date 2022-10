Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce a intrat cu motocicleta sub rotile unui autobuz

Un tanar motociclist a decedat in municipiul Arad, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in coliziune cu un autobuz cu pasageri si a ajuns sub rotile acestuia, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.Victima avea 21 de ani, iar accidentul a avut loc la iesirea din municipiu, in zona industriala. La fata locului a intervenit un echipaj de descarcerare, care a extras victima de sub autobuz, insa s-a constatat ca avea leziuni incompatibile ... citeste toata stirea