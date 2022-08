Un tanar de 21 de ani a murit electrocutat pe un santier, in timp ce strangea un cablu electric

Un tanar de 21 de ani a murit, miercuri seara, pe un santier din judetul Timis, dupa ce s-a curentat in timp ce strangea un cablu electric. El a fost gasit inconstient de echipele medicale, care nu au reusit sa-l salveze."Astazi, in jurul orei 19, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor P.S.I. la o persoana curentata, in apropierea Aerodromului Cioca. La fata locului s-au deplasat 3 pompieri cu o autospeciala de prima interventie si comanda din cadrul Detasamentului 1 ... citeste toata stirea