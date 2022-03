Un tanar de 27 de ani a furat cosmetice, alimente, bautura si tigari in valoare de 1.500 de lei dintr-un magazin din Timisoara. A fost prins cu caruciorul de cumparaturi pe strada

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis transmit ca in luni, 7 martie, la 3.30 dimineata, au prins o persoana suspectata de furt. Este vorba despre un tanar de 27 de ani, oprit pentru ca impingea un carucior de cumparaturi, in care erau mai multe bagaje, pe bulevardul Eroilor."In urma verificarilor preliminare, s-a stabilit ca este vorba de un tanar, in varsta de 27 de ani, iar bunurile din carucior nu ii apartin, acestea fiind sustrase dintr-un magazin de pe strada Stefan ... citeste toata stirea