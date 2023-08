Sambata dimineata, in jurul orei 04:15, pompierii militari ai Detasamentului Ineu au intervenit cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD Terapie Intensiva Mobila, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism, pe DJ792 intre localitatile Seleus si Ineu.La locul evenimentului au intervenit si doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean.In urma accidentului au rezultat 3 victime, (barbati cu varste cuprinse intre 23 si 39 de ani), dintre ... citeste toata stirea