Misiune contracronometru pentru pompierii din Municipiul Resita. Un barbat de 31 de ani este cautat in apele Lacului Gozna, dupa ce prietenii cu care se afla in zona de agrement au sunat disperati la 112, anuntand ca acest a intrat in lac si nu a mai fost vazut. Cautarile continua si la acesta ora, din pacate fara niciun rezultat.Barbatul, medic de profesie, locuia in Deva, insa inainte de producerea incidentului venise la o nunta in Timisoara. Cum temperaturile depaseau 30 de grade, acesta a ... citeste toata stirea