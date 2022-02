Un taximetrist cu alcoolemie de 1,22 la mie a produs un accident in lant la Timisoara. Oameni raniti. Video

TIMISOARA. Accident in lant cu oameni raniti, dupa o ciocnire produsa de un taximetrist beat la Timisoara.Accidentul a avut loc pe bulevardul Republicii in apropiere de intersectia cu Regele Ferdinand, pe sensul de mers catre Piata Victoriei.Taximetrul condus de un barbat in varsta de 52 de ani, aflat in timpul liber, a izbit din spate o masina ce mergea in aceeasi directie, pe care a proiectat-o intr-un alt autovehicul.In urma accidentului, taximetristul care a produs coliziunea, sotia ... citeste toata stirea