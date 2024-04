Un timisorean acuza! Paznicul de la Shopping City este mana in mana cu hotii de biciclete

Shopping City Timisoara continua sa fie raiul hotilor de biciclete. In urma articolului "Hotii de biciclete din Timisoara nu mai au limite, chiar daca stiu ca sunt filmati", publicat de Ziua de Vest in data de 29 martie 2024, un alt timisorean ne-a contactat spunand ca bicicleta sa a fost furata in mod similar.Mihai a fost joi, 11 martie, la ora 21:00, la Shopping City Timisoara si a parcat bicicleta (aproape noua) la intrarea in mall, la usa din partea dreapta (intrare Carrfour). A lasat-o ... citește toată știrea