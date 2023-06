Un barbat din Timisoara este cercetat de politistii aradeni pentru comiterea infractiunii de inselaciune dupa ce a s-a dat drept ofiter de politie si ar fi indus in eroare, prin oferirea spre inchiriere, apartamente in municipiul Arad. Timisoreanul ar fi obtinut 650 de euro, reprezentand contravaloarea avansului pentru contractele de inchiriere, iar apoi a disparut. A fost gasit de oamenii legii in municipiul Oradea, fiind retinut."In urma investigatiilor efectuate de politistii de ... citeste toata stirea