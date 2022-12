Un timisorean s-a trezit ca are de platit rate fara sa fi luat vreun credit

Un fost angajat al unei banci din Timisoara a fost condamnat in prima instanta la doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru ca a luat un credit in numele verisorului sau. Totul a fost descoperit cand angajatul bancii nu a mai putut plati ratele.Judecatoria Timisoara a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care a fost trimis in judecata un fost angajat al unei banci din Timisoara, acuzat ca a luat credit in numele altei persoane (un verisor primar) fara ca beneficiarul din ... citeste toata stirea