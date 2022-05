Un barbat de 46 de ani din Timisoara si-a pierdut pe 26 mai portofelul in zona Catedralei Mitropolitane. Politistii locali care patrulau in zona au fost pe faza si au preluat bunul, pentru ca in aceste zile timisoreanul sa vina sa il recupereze. In portofel erau cartea de identitate, permisul, doua carduri bancare, cardul de sanatate si suma de 856 de lei. ... citeste toata stirea