Un timisorean trebuie sa lucreze 8,1 ani pentru a-si cumpara un apartament

Anul 2022 vine cu mari provocari pentru cei care vor sa-si cumpere o locuinta. Preturile imobiliarelor continua sa creasca, trend observat de specialisti atat in Romania, cat si la nivelul Uniunii Europene. Costurile pe metrul patrat difera in functie de regiunile tarii, marile orase conducand topul cu variatii de sute de euro. Iar in vreme ce salariile stagneaza ori sunt majorate intr-un ritm lent, preturile caselor si apartamentelor se scumpesc vazand cu ochii. Cel mai scump oras nu e ... citeste toata stirea