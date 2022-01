Un topor din prima epoca a fierului poate fi admirat la Muzeul Banatului

Un exponat deosebit, care a apartinut comunitatii ce a populat judetul Timis in urma cu aproximativ trei milenii, poate fi vazut in galeriile Muzeului Banatului din Timisoara.Este vorba de un topor din fier, incadrat in categoria "topoare cu aripioare", datate in prima epoca a fierului (secolul al VII-lea i.Hr.). Piesa a fost descoperita in anul2013, in timpul cercetarilor arheologice preventive de la Cornesti-Iarcuri, acolo unde au fost gasite urmele unei fortificatii din anul 1500 i.Hr."Cu ... citeste toata stirea