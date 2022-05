Un tramvai a deraiat duminica, in zona Garii de Nord, fiind pusa in pericol siguranta calatorilor

Duminica dimineata, la ora 09:25, un tramvai care circula pe linia 1 a deraiat in zona Garii de Nord, la cateva ziele dupa ce in zona au avut loc reparatii, fiind pusa in pericol siguranta calatorilor si a celorlalti participanti la trafic. In urma verificarilor derulate, s-a constatat ca evenimentul s-a produs din cauza vitezei excesive (43km/h) si a neadaptarii vitezei la conditiile din zona (curba periculoasa la stanga, in unghi drept, curba cu raza mica si intrare in statie imediat dupa ... citeste toata stirea