Cu un an inainte de alegeri, in Caras Severin au inceput sa se agite apele. PSD a demarat pregatirea candidatilor pentru lupta electorala cu Ioan Popa la Primaria Resita. In prima linie pare a fi Ionut Mihai Popovici, director al Casei Judetene de Sanatate, un traseist politic cu un trecut cel putin dubios.,,Cine fura azi un ou, maine va fura un bou"Fost vicepresedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin din partea PMP, Ionut Mihai Popovici s-a transferat la PSD, direct pe postul de ... citeste toata stirea