Un tren de calatori a deraiat in statia Sag. Traficul feroviar, oprit intre Timisoara Nord si Arad

Un vagon al trenului de calatori R 2601 a deraiat, joi, dupa gararea in statia Sag, judetul Timis, astfel ca traficul feroviar este oprit intre Timisoara Nord si Arad. Sapte trenuri de calatori stationeaza in gari adiacente. Accidentul feroviar va fi investigat de o comisie a AGIFER, care va stabili cauzele deraierii. CFR Calatori afirma ca nu a fost pusa in pericol siguranta calatorilor sau a personalului feroviar si ca ultima revizie tehnica a vagoanelor a fost facuta inainte ca trenul sa ... citește toată știrea