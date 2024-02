Un tren de calatori a deraiat, in statia Timisoara Nord, in timpul unei manevre. Circulatia feroviara este blocata

Reprezentantii Companiei Nationala de Cai Ferate CFR S.A. au informat ca circulatia feroviara pe relatia Timisoara Nord - Timisoara Est este inchisa, la aceasta ora, din cauza deraierii unei garnituri goale de calatori, in timpul manevrei de regarare in statia Timisoara Nord.In statia Timisoara Nord, la manevra de regarare a trenului IR 1763, de la linia 7, la linia 3, locomotiva deraiaza de un boghiu, iar primul vagon de o osie, blocand circulatia trenurilor in directia Timisoara Est, a ... citește toată știrea