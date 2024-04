Un tren in care se aflau 60 de persoane a luat foc la Hodoni, in Timis

Un incendiu cu degajari mari de fum s-a produs, marti dupa-amiaza, la compartimentul motor al unui tren care stationa in gara din localitatea Hodoni de langa Timisoara. 60 de persoane s-au autoevacuat de urgenta, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului."Marti, 30.04.2024, in jurul orei 17:30 am fost anuntati prin S.N.U.A.U. 112 despre producerea unui incendiu la compartimentul motor al unui tren R 2625 (automotor), in localitatea Hodoni. Trenul se deplasa pe ruta ... citește toată știrea