Un vas din epoca bronzului tarziu, descoperit in Cipru, exponatul lunii iulie la Muzeul Banatului

Exponatul lunii iulie de la Muzeul National al Banatului este un vas sferic restaurat in cadrul Laboratorului Zonal de Restaurare - sectorul ceramica. Acest vas adanc, rotunjit, din lut, prevazut cu un maner cu o singura bucla in forma de brat atasat de gura este executat manual, decorat cu benzi geometrice pictate cu modele punctate, in culori cu pigmenti de umbra arsa, dand un efect vizual de plasa.Are lungimea de 22,3 centimetri; inaltime 9,5 centimetri; diametru deschiderii vasului 16,3 ... citește toată știrea