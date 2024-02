Un zid al Cetatii Soimos, una dintre cele mai frumoase cetati medievale din Romania, s-a prabusit

Un zid al Cetatii Soimos, care este astazi monument istoric, s-a prabusit. Autoritatile locale din orasul Lipova le recomanda vizitatorilor sa fie prudenti si sa nu se apropie prea mult de ruine pentru a nu exista accidente.Anuntul privind prabusirea zidului a fost facut de vicepresedintele CJ Arad Ionel Bulbuc, pe contul sau de Facebook. In postare, Bulbuc arata ca responsabilitatea pentru incident apartine Primariei Lipova, care are in proprietate obiectivul."Nu mai bine ne-ati fi lasat-o ... citește toată știrea