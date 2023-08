"Ca urmare a lucrarilor la infrastructura edilitara in desfasurare pe Aleea F.C. Ripensia, statia Sala Olimpia va fi suspendata temporar. Rugam calatorii liniilor 15, 16, E2 si E3 sa foloseasca statia Complexul Studentesc (BRD) pana la finalizarea lucrarilor in zona statiei suspendate. Ne cerem scuze pentru neplacerile create de aceasta suspendare si vom reveni cu amanunte in functie de desfasurarea lucrarilor", a anuntat Societatea de Transport ... citeste toata stirea