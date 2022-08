Una da, alta ba! Acord de principiu pentru achizitionarea imobilelor si terenurilor de la fostul Club ITL

Consilierii lugojeni si-au dat in unanimitate acordul de principiu pentru achizitionarea de catre Primarie a imobilelor si terenurilor aflate in prelungirea fostului Club ITL. Votul a avut loc in sedinta extraordinara de consiliu din data de 18 august.Printr-o adresa inaintata Primariei municipiului Lugoj in data de 7 iulie 2022, proprietarii si-au exprimat dorinta de a transmite in proprietatea municipiului Lugoj, prin vanzare, imobilele situate pe strada Anisoara Odeanu, nr. 9. Este vorba ... citeste toata stirea