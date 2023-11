"Candidatura mea - aprobata cu vot unanim in forurile de conducere BPJ si BPL Timisoara", a anuntat Nicolae Robu, fostul primar al Timisoarei care, iata, intra in cursa pentru a reveni in fotoliul de edil."Este un lucru deja stiut ca dupa pierderea alegerilor in 2020 am considerat ca 22 de ani in cele mai inalte functii de conducere universitare - prorector si rector - urmati de 8 ani ca primar, ani de dedicare trup si suflet, de daruire de viata din viata mea pentru onorarea asumarilor, mi-au ... citeste toata stirea