Unda verde pentru amenajarea unei paduri miniaturale de tip "Tiny Forest" in apropiere de malurile Begai

sursa - Google MapsMarti, 16 martie, consilierii locali au aprobat initiativa lansata de executiv privind amenajarea unei paduri miniaturale, de 1.300 de metri patrati, in Piata Petru Maior din Timisoara, adica in apropiere de Podul Andrei Saguna (fostul Mihai Viteazu) si de Parcul Uzinei. In prezent, terenul propus pentru impadurire este inregistrat ca spatiu verde in Cadastrul Verde al Municipiului Timisoara, existand 7 arbori, 5 banci si 3 cosuri de gunoi. Materialul saditor va fi ... citeste toata stirea