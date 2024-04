Ungurii de la X-Faktor cauta talente la Timisoara. Invitatie celor care adora scena

Echipa X-Faktor din Ungaria se afla la Timisoara, in cautare de vedete. Astazi este programata o auditie la Josefin Pub."Daca iti place sa canti si sa te simti bine pe scena, vino la Josefin Pub individual sau in duo! Totusi, daca scena nu este domeniul tau, ci a unui prieten, a iubitul tau, iubitei tale, a fratelui tau sau a oricui din mediul tau , nu ezita...adu-l in Josefin Pub. Aduceti elementele de baza muzicale pe o unitate flash sau un CD pentru a canta, sau un instrument acustic ... citește toată știrea