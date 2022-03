Uniforme pentru agentii de paza de la cele mai mari trei muzee din Timisoara. Se cauta concepte creative

Muzeul National de Arta Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Universitatea de Vest din Timisoara, prin Facultatea de Arte si Design, in parteneriat cu Muzeul National al Banatului si Muzeul Satului Banatean, anunta lansarea concursului de creatie vestimentara "TMuseums ARTguard". Competitia se va desfasura in perioada 11 martie - 11 aprilie.Provocarea consta in realizareavestimentatiei de serviciu pentru personalul de paza din Muzeul National de Arta Timisoara, Muzeul National al Banatului ... citeste toata stirea