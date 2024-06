Uniunea Sarbilor din Romania il sustine pe Alfred Simonis, la presedintia Consiliului Judetean Timis

Adunarea generala a Uniunii Sarbilor din Romania cu sediul in Timisoara, forul decizional cel mai inalt - a decis - in unanimitate, sa sustina, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis, pe domnului Alfred Simonis.Unanimitatea forului decizional in ce priveste sustinerea domnului Alfred Simonis nu reprezinta o surpriza, vorbim de o convingere construita in timp, datorata proiectelor importante pentru judetul Timis, sustinute cu acribie de domnul Simonis, datorita ... citește toată știrea