Univers de culoare pentru fiecare! Scoala de vara, activitati educative si de formare la C.S.E.I. "Alexandru Rosca"

Chiar daca clopotelul a anuntat vacanta pentru elevi, activitatile educative si de formare a personalului continua la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Alexandru Rosca" din Lugoj, reprezentand o resursa valoroasa in comunitatea educationala, atat la nivel local, cat si international.Sub umbrela Acreditarii Erasmus NR. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012651, unitatea de invatamant a implementat in acest an scolar proiectul de mobilitate scolara in cadrul caruia au fost realizate pana in acest ... citeste toata stirea