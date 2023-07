Lipova, Curtici, Chisineu Cris, Pecica, Ineu, Beliu, Pancota, Nadlac, Halmagiu, Gurahont, Sebis sunt locatii in care sunt organizate puncte mobile de inscriere pentru toate cele 9 facultati ale universitatii de stat din Arad.In Lipova, echipa de inscriere UAV va fi prezenta in 11 si 18 iulie, chiar la Primarie, iar in Curtici, tot la Primarie, in 13 iulie, intre orele 9.00-14.00.La Chisineu Cris, UAV va fi prezenta la Casa de Cultura in 14 iulie, iar in Pecica, la Primarie, in 13 si 20 ... citeste toata stirea