Luni 2 octombrie, in prezenta cadrelor didactice a miilor de studenti si a autoritatilor locale, judetene si ecleziastice, in persoana IPS Ioan, mitropolitul Banatului, Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara a organizat deschiderea anului academic 2023-2024.Cu acest prilej, prof.univ.dr. Cosmin Popescu, rectorul USV, in discursul sau, a spus:"Pentru anul 2023 -2024 am pregatit multe surprize placute pentru studenti si cadrele universitare. Bun venit in noul an ... citeste toata stirea