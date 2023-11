Universitatea de Vest din Timisoara va invita sa luati parte la evenimentul de exceptie intitulat "Istoria in Miscare. Trei Filme de Andrei Ujica". Experienta cinematografica din 22-24 noiembrie va include proiectii ale celor mai remarcabile creatii ale regizorului Andrei Ujica, precum si discutii interactive cu publicul, sub indrumarea lui Andrei Gorzo si in prezenta regizorului. Toate la Cinema Victoria Timisoara. In plus, va asteptam si la conferinta "Cineastul de la sfarsitul lumii", la UVT, ... citeste toata stirea