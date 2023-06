Editia 2024 a QS World University Rankings confirma prezenta Universitatii de Vest din Timisoara (UVT) in randul celor mai prestigioase universitati din Romania si de la nivel mondial, prin clasificarea in top 1201-1400 din totalul universitatilor ierarhizate. In editia din 2024 a QS World University Rankings se regasesc 13 universitati din Romania. Este de remarcat si faptul ca cinci dintre acestea sunt membre ale Consortiului Universitaria, printre care se afla si Universitatea de Vest din ... citeste toata stirea