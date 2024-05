Universitatea de Vest din Timisoara se situeaza intre primele 6.9% universitati din lume, conform Center for World University Rankings (CWUR) 2024

Universitatea de Vest din Timisoara se situeaza intre primele 6.9% universitati din lume dintr-un total de 20.966 de institutii de invatamant superior clasificate de catre Center for World University Rankings (CWUR), editia 2024, ocupand pozitia 1442 la nivel international. La nivel national se situeaza pe cel de-al cincilea loc, in contextul in care doar opt universitati din Romania au fost ierarhizate in clasamentul celor mai bune 8% universitati din lume.Acest clasament, publicat din anul ... citește toată știrea