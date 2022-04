Universitatea de Vest din Timisoara se situeaza intre primele 6% dintre universitatile lumii

UVT in clasamentele internationale: Rezultate Center for World University Rankings (CWUR) 2022-2023. Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se situeaza intre primele 6% dintre universitatile lumii, dintr-un total de 19.788 de institutii de invatamant superior clasificate de catre Center for World University Rankings (CWUR), editia 2022-2023. UVT ocupa pozitia 1206 la nivel international si locul 437 la nivel European.La nivel national, UVT se situeaza pe cel de-al cincilea loc, in ... citeste toata stirea