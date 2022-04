Universitatea de Vest din Timisoara sprijina elevii din Romania pentru examenul de bacalaureat 2022. Programul

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) propune elevilor din intreaga tara, in urmatoarele 3 luni, incepand din aceasta saptamana, un amplu program de formare si sprijin pentru participarea cu succes la examenul de bacalaureat din aceasta vara.Pregatirea pentru examenul de bacalaureat se va realiza online, in fiecare sambata, incepand cu data de 9 aprilie 2022, la toate disciplinele pentru care se sustin probe scrise de examen - formularul de inscriere este disponibil AICI;Ca in fiecare ... citeste toata stirea