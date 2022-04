Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad pregateste olimpici la biologie

Urmand o traditie initiata de rectorul fondator prof. univ. dr. Aurel Ardelean, si in acest an Facultatea de Medicina, prin Departamentul de Biologie si Stiinte ale Vietii, a pregatit elevii de la liceele din Arad care participa la Olimpiada Nationala de Biologie.La fel ca in ultimii 8 ani, in saptamanile premergatoare fazei nationale, sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Turcus Violeta, au fost desfasurate o serie de activitati practice ... citeste toata stirea