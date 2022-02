Universitatea Politehnica din Timisoara intinde o mana de ajutor refugiatilor din Ucraina: 120 de locuri de cazare

Rectorul Universitatii Politehnica Timisoara, Florin Dragan, a anuntat ca, in aceasta faza, institutia pe care o conduce va pune la dispozitia autoritatilor 120 locuri de cazare in caminele proprii. Conducerea Universitatii Politehnica Timisoara (UPT) i-a contactat pe studentii romani din Ucraina pentru a vedea daca ei sau familiile lor au nevoie de ajutor. Deocamdata nu sunt probleme. Dar sunt multi altii care au. Rectorul UPT, Florin Dragan, a anuntat ca, in aceasta faza, institutia pe care o ... citeste toata stirea