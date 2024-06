Universitatea Politehnica Timisoara a sarbatorit Ziua Mondiala a Sigurantei Alimentelor

In spiritul deschiderii manifestate de Universitatea Politehnica Timisoara pentru dezvoltarea relatiilor cu mediul economic si sustinerii excelentei in toate domeniile, in ziua de 7 iunie 2024 in noua cladire a Facultatii de Chimie Industriala si Ingineria Mediului a avut loc etapa finala a concursului "Tinerii si Siguranta Alimentelor - PolySafeFood", impreuna cu un simpozion dedicat Zilei Mondiale a Sigurantei Alimentelor.Prin organizarea acestui eveniment, UPT s-a alaturat campaniei de ... citește toată știrea