Universitatea Politehnica Timisoara, la primul bootcamp EAUDRESA

O echipa a Universitatii Politehnica Timisoara a participat, in prima jumatate a lunii iulie, la primul Bootcamp EAUDRESA, organizat la St. Jakob im Defereggental, in Osttirol, Austria, pe tema "The New Sustainable Future Campus". Cei 24 de studenti din 6 tari partenere au lucrat in echipe internationale pentru a gasi solutii la challenge-urile propuse cu scopul de a crea in comun un concept care sa contribuie la o societate mai inteligenta si mai durabila: "Lifelong Growth", "Living Formats", ... citeste toata stirea