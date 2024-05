Universitatea Politehnica Timisoara, locul 1 pe tara in domeniul "Engineering and Computer Science", in clasamentul academic international Scholar GPS

Cel mai nou clasament mondial care realizeaza evaluarea activitatii academice in intreaga lume, ScholarGPS(Trade Mark), cu sediul in California, detinut si operat de Meta Analytics LL, plaseaza Universitatea Politehnica Timisoara pe pozitii remarcabile, atat in clasamentul institutiilor, cat si in cel al oamenilor de stiinta.La nivel national, Universitatea Politehnica Timisoara este lider de clasament pentru evaluarea domeniului "Engineering and Computer Science".Daca se considera impactul ... citește toată știrea