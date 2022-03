Universitatea Politehnica Timisoara: Solidaritate in cercetare si educatie cu Ucraina. "Vom oferi si burse de doctorat!"

Dupa ce, cu cateva zile in urma, intindea o mana de ajutor refugiatilor din Ucraina, prin punerea la dispozitie a 120 de locuri de cazare in caminele proprii, Universitatea Politehnica Timisoara lanseaza o noua initiativa pe care si-o doreste generalizata la nivel national si chiar international - Solidaritate in cercetare si educatie cu Ucraina.In fata situatiei legate de venirea refugiatilor din teritoriile ucrainiene aflate in stare de conflict este nevoie, mai mult decat oricand, de ... citeste toata stirea