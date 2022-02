Universitatea Politehnica Timisoara - sprijin pentru refugiatii din Ucraina - 120 locuri de cazare

Universitatea Politehnica Timisoara se alatura cu sufletul ucrainenilor care lupta pentru libertatea lor, sperand la un final pasnic cat mai rapid al conflictului, care, fara doar si poate, ne-au schimbat prioritatile majoritatii dintre noi."Sunt convins ca situatia din ultimele zile din tara vecina va este cunoscuta. Generatiile noastre au avut norocul sa nu cunoasca astfel de conflicte in Europa intre doua state mai mari decat Romania. Am mai avut situatii de conflict in Balcani in urma cu ... citeste toata stirea