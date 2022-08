Universitatile, finantate cu bugete majorate, din 2023

"Reforma invatamantului superior se va sprijini in mod esential, in viziunea noii legi a invatamantului universitar, pe o finantare superioara a dezvoltarii universitatilor. Cum orice strategie de dezvoltare nu se poate aplica fara finantare corespunzatoare, pentru reforma universitara s-a prevazut, in proiectul noii legi a educatiei, o majorare de peste 40 de procente a bugetelor Ministerului Educatiei destinate universitatilor", arata deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea, presedinte al ... citeste toata stirea