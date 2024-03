Fundatia de Abilitare Speranta va implementa, in anul 2024, proiectul "UnLoc: bunastare in comunitate pentru persoanele cu dizabilitati", proiect finantat de catre Fundatia FLEX cu suma de 22.000 de dolari.16% din populatia lumii are o dizabilitate (conform rapoartelor OMS publicate in martie 2023). Persoanele cu dizabilitati sunt de doua ori mai expuse la riscul de a dezvolta boli precum depresia, astmul, diabetul, obezitatea, infarctul, anxietatea, problemele dentare. Acestea intampina ... citește toată știrea