Unsprezece persoane, implicate intr-un grav accident rutier in vestul tarii. Un microbuz in care se aflau opt persoane s-a ciocnit cu un autoturism

Un grav accident rutier produs, duminica seara, in judetul Bihor. Un microbuz in care se aflau soferul si sapte pasageri s-a ciocnit violent cu un autoturism in care circulau trei persoane. Primele date de la fata locului arata ca trei dintre cei implicati sunt raniti grav, una dintre victime fiind inconstienta. ISU Bihor informeaza ca noua victime au fost transportate la spital.ISU Bihor informeaza ca noua victime au fost transportate la spital. Printre acestea se numara o adolescenta de 17 ... citește toată știrea