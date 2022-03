Unul din patru timisoreni are loc in adaposturile civile din municipiu. Pentru cele publice, primaria trebuie sa faca investitii serioase

Primaria Municipiului Timisoara a inceput sa inventarieze preventiv, inca din 25 februarie, odata cu declansarea razboiului din Ucraina, adaposturile de protectie civila din oras. Vorbim de 92 de astfel de spatii publice, care sunt in grija municipalitatii. Cum vorbim de 140-160 de locuri per adapost, sunt aproximativ 14.000 de locuri in total. Adica putin sub 5% din populatia orasului, spune viceprimarul Cosmin Tabara. Ar mai exista, insa, si peste 120 de adaposturi private, unele mult mai ... citeste toata stirea