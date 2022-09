Unul dintre cei mai iubiti preoti din Dumbravita a murit in groaznicul accident de pe autostrada A1

Preotul greco-catolic Remus Dobra a decedat marti seara in urma unui accident de masina pe autostrada A1, in judetul Arad, sensul de mers spre Nadlac. Preotul a acrosat cu masina partea din spate a unui TIR, lovind apoi parapetul lateral. Remus Dobra avea 45 de ani."In seara de 27 septembrie, in jurul orei 20,15, pe Autostrada A1, calea 1, la km 531, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din judetul Timis, ... citeste toata stirea