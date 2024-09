Unul dintre cei mai mari regizori spanioli, celebrat de Ceau, Cinema! la Timisoara

O retrospectiva cu toate cele patru filme ale marelui cineast spaniol Victor Erice va putea fi vazuta in septembrie si octombrie la Cinema Victoria din Timisoara, in cadrul unei serii de proiectii organizate de Festivalul Ceau, Cinema! in parteneriat cu Ambasada Spaniei si Institutul Cervantes.Retrospectiva va incepe pe 28 septembrie cu cel mai nou film al regizorului, extrem de apreciatul "Inchide ochii" ("Cerrar los ojos", 2023), care a insemnat pentru Victor Erice revenirea la regie dupa ... citește toată știrea