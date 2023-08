IULIUS si LPP S.A., cea mai mare companie de moda din Europa Centrala si de Est, au incheiat un parteneriat pentru inaugurarea, in toamna, a unui magazin Reserved, in ansamblul mixt Iulius Town Timisoara. Aceasta va fi prima locatie Reserved din reteaua nationala de retail a companiei IULIUS si se alatura magazinelor din grupul LPP deja prezente, precum Cropp, House si Sinsay.Cea mai mare destinatie de cumparaturi din afara Capitalei, localizata in ansamblul mixt Iulius Town Timisoara, va fi ... citeste toata stirea