Unul dintre cele mai ample proiecte educationale dedicat studentilor pasionati de IT&C a debutat marti in Iulius Town

Liga Studentilor de la Automatica si Calculatoare (Liga AC) a lansat marti, 25 februarie 2025, in Iulius Town, cea mai ampla initiativa educationala destinata studentilor din Timisoara: Liga AC LABS (Laboratoare Aplicate in Beneficiul Studentilor). In cadrul acestui program mai multi reprezentanti ai companiilor din domeniul IT&C vor sustine ore de laborator, oferindu-le tinerilor ocazia de a aplica practic cunostintele teoretice acumulate pe parcursul anilor de studiu.Prima intalnire dintre ... citește toată știrea