Unul dintre tramvaiele Bozankaya, lovit de un autobuz in zona Sinaia din Timisoara

FOTO: Facebook/ Infotrafic jud TimisUn autobuz si unul dintre tramvaiele noi din Timisoara, construit de compania turco-germana Bozankaya, au fost implicate, marti, intr-un accident rutier. In urma impactului, garnitura a fost avariata.Accidentul a avut loc intr-o intersectie, in zona Sinaia din Timisoara, dupa ce autobuzul a patruns pe liniile de tramvai fara ca soferul sa se asigure si sa cedeze prioritate garniturii. In urma impactului, partea din fata a tramvaiului a fost avariata. ... citeste toata stirea